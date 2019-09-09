https://static.news.ru/photo/c7177258-d333-11e9-8a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcvityaz.ru

После очередных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в турнирной таблице Западной конференции образовалось троевластие: по шесть очков после четырёх проведённых матчей набрали столичные «Динамо» и ЦСКА, а также подмосковный «Витязь».

«Витязь» на своём льду в Подольске уверенно разобрался в очной встрече с динамовцами — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). «Бело-голубые» после трёх побед кряду потерпели первое поражение в сезоне.

У хозяев дубль оформил Алексей Макеев, забивший на 11-й и 45-й минутах. Также заброшенными шайбами отметились Евгений Монс (3-я минута) и Святослав Гребенщиков (33-я). В составе «Динамо» отличился защитник Юусо Хиетанен, реализовавший численное преимущество на 24-й минуте. Для 34-летнего финна эта шайба стала уже третьей в четырёх матчах сезона.

При счёте 4:1 место в воротах «бело-голубых» впервые в нынешнем чемпионате занял Александр Ерёменко. 39-летний ветеран пропустил начало сезона из-за операции по поводу аппендицита, но теперь вновь вернулся в строй. Свой игровой отрезок в 15 минут 34 секунды Ерёменко удалось отыграть «на ноль».

ЦСКА сумел одержать победу в Череповце над «Северсталью» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Первый «армейский сухарь» в нынешнем сезоне заработал шведский голкипер Ларс Юханссон, отразивший все 19 бросков по своим воротам.

Шайбы в этом поединке забросили Кирилл Капризов (19-я минута), Михаил Григоренко (32-я), Константин Окулов (46-я) и Никита Нестеров (59-я, в пустые ворота).

В ещё одном матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» дома разгромил рижское «Динамо» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

Голы на счету Павла Порядина (12-я минута), Зака Митчелла (19-я), Зията Пайгина (25-я) и Рафаэля Бикмуллина (40-я). Редчайший случай: все четыре шайбы «Нефтехимик» забросил в численном большинстве.

Голкипер хозяев Константин Барулин сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 20 бросков рижан.

Омский «Авангард» дома победил нижегородское «Торпедо» и вышел на лидирующие позиции в Восточной конференции КХЛ, писал ранее News.ru.