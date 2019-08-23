https://static.news.ru/photo/5b705f5a-c6a0-11e9-9449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Во втором туре продолжающегося на арене «Мегаспорт» Кубка мэра Москвы по хоккею столичное «Динамо» уверенно победило «Спартак». Итоговый счёт — 4:1.

Одну из шайб в составе «бело-голубых» забросил нападающий Дмитрий Яшкин. Этот хоккеист российского происхождения с чешским паспортом в минувшем сезоне выступал за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». А теперь отличился в дебютном матче за «Динамо», реализовав численное преимущество.

Команда Владимира Крикунова стала единоличным лидером Кубка мэра. В первом туре динамовцы с аналогичным счётом (4:1) обыграли подмосковный «Витязь».

В воскресенье, в заключительный день турнира, «бело-голубые» сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 19:15.

«Армейцы» во второй игровой день турнира потерпели разгромное поражение от «Витязя», писал ранее News.ru.