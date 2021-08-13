Золотой актив: где продолжит карьеру Кирилл Капризов

Кирилл Капризов в прошлом сезоне блестяще дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и не просто стал ключевым хоккеистом «Миннесоты Уайлд», но и заслуженно получил приз лучшему новичку «Колдер Трофи». Казалось, что после такого сезона вопрос с новым контрактом россиянина с клубом — дело решённое, но процесс забуксовал. Разбираемся, в чём причина и чем это может закончиться.

Золотая клетка

Конечно, Капризов для «Миннесоты», без преувеличения, — золотой актив. «Дикари» взяли в команду звёздного по российским меркам игрока, у которого не было опыта игры в Северной Америке, и попали в «десятку». А ведь риск заключения двухлетнего контракта с Капризовым был высок. Вспомним хотя бы выступления в НХЛ российских звёзд Вадима Шипачёва и Никиту Гусева, растворившихся в лучшей лиге мира.

Само собой, после первой удачи «Миннесота» решила закрепить успех и захотела связать своего лидера долгосрочным контрактом с клубом. Условия у предложенного соглашения тоже весьма соблазнительные и беспрецедентные для новичка: $72 млн за восемь лет. Вроде бы нужно скорее бежать, ставить подпись и наслаждаться хоккеем за большие деньги, но не тут-то было.

Кирилл Капризов Maksim Konstantinov/Global Look Press

На ход вперёд

Хоккеист и его агент Пол Теофанос считают, что заключение долгосрочного контракта с «Миннесотой», пусть и на очень хорошие деньги, в перспективе может оказаться проигрышным вариантом как в финансовом плане, так и с точки зрения спортивных амбиций россиянина.

При всём уважении к «Уайлд», в ближайшие годы клуб не кажется реальным претендентом на Кубок Стэнли, а ведь Капризов наверняка очень хотел бы замахнуться на главный трофей. Сейчас российскому форварду 24 года, после восьми лет в «Миннесоте» ему будет за 30. Не приговор, но бесценные годы, в которые можно было бы побороться за победу в НХЛ, будут упущены.

Долгосрочный контракт с «дикарями» может навредить Капризову и в финансовом плане. Сейчас $9 млн в год кажутся очень крутым предложением, но через пару успешных сезонов Капризов вполне может претендовать на большее. Россиянин Артемий Панарин, например, в «Нью-Йорк Рейнджерс» в среднем получает $11,6 млн за сезон.

Так что в интересах стороны Капризова подписать с «Миннесотой» максимально краткосрочный контракт на максимально выгодных условиях, чтобы через два-три, или, в крайнем случае, четыре сезона, россиянин стал свободным агентом и мог выбрать для себя новую команду с новыми финансовыми условиями. Ну или переподписаться с «Уайлд», тут уж как пойдёт.

Царство блефа

Пока переговоры находятся в самой жаркой стадии и становятся всё больше похожими на сериал. СМИ, как североамериканские, так и российские, активно включились в процесс и практически каждый день радуют новостями о ситуации.

Кирилл Капризов Brian Mcwalters/Zuma/TASS

По информации The Athletic, после нескольких безуспешных попыток договориться с Капризовым о новом контракте «Миннесота» задумалась об обмене россиянина в другую команду. Основным вариантом называется «Баффало Сейбрс», форварда могут включить в сделку по переходу капитана «мечей» Джека Айкела. Вполне возможно, что подобные новости — простой блеф, призванный побудить сторону Капризова быть посговорчивее.

Но в ответ на это в Сети появился вброс помощнее. Хоккейный журналист Фрэнк Серавалли заявил, что ему известно о предварительном соглашении Капризова с московским ЦСКА на сумасшедшую сумму в $10 млн за сезон.

Этот инсайд многие в мире хоккея восприняли скептически, ведь таких денег в КХЛ и близко не получали даже суперзвёзды уровня Павла Дацюка или Ильи Ковальчука. К тому же Капризов вряд ли захочет опускаться на ступень ниже и хоронить карьеру в НХЛ, которая с большой вероятностью может стать суперуспешной.

Аргументом за возвращение Капризова в Россию может стать лишь повышение шансов форварда сыграть на Олимпиаде-2022. Но ведь россиянин четыре года назад уже выиграл этот потерявший былой статус турнир. А в НХЛ непокорённых вершин выше крыши. Так что обнародованный вариант с ЦСКА, скорее всего, способ Теофаноса надавить на руководство «Миннесоты».

Весьма скептически насчёт возвращения Капризова на родину настроен даже бывший генменеджер нескольких клубов КХЛ Леонид Вайсфельд, который в интервью «Матч ТВ» назвал обмен в «Баффало» более реальным вариантом, чем переход в ЦСКА.

Будущее Капризова должно проясниться совсем скоро, ведь до старта нового сезона НХЛ меньше двух месяцев. Остаётся надеяться, что сложности с переговорами и их скандальный оттенок не помешают россиянину провести ещё один суперуспешный сезон.