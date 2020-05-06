Муратов объяснил увлечённость российских политиков хоккеем

https://static.news.ru/photo/3daf7dd0-8f26-11ea-8e05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал, почему российская элита интересуется хоккеем. По его словам, во времена СССР политики решали важные вопросы в бане и на охоте, теперь же появился президент со спортивным прошлым, после чего образовался новый мужской клуб — «Раздевалка».

Муратов считает, что «важные люди теперь собираются на хоккее и важные тёрки там трут». Однако их увлечённость стала «вредить игре». В интервью Sports.ru Муратов выразил недоумение ситуацией, когда «Ротенберг-младший тренируется вместе с национальной командой».

А когда Ротенберг-старший выходит за бронзовыми медалями на московском чемпионате мира вместе с командой — почему? Потому что ты спонсор? А петь в опере не пробовали сами, если следующий президент будет увлекаться оперой? — задался вопросом главред.

Он добавил, что позже поинтересовался у старшего Ротенберга, почему тот вышел на лёд с командой, и услышал в ответ: «Это пацаны попросили».

Муратов считает, что данный недешёвый вид спорта получил бы больше пользы от увлечённости элиты, если бы она хотя бы помогала хоккейным школам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил: его команда всё время выигрывает в товарищеских встречах, так как в ней играют звёзды этого вида спорта. Он отметил, что играть с профессионалами просто, а счёт в таких матчах значения не имеет, так как для подобной игры важен сам процесс. Распределять лучших хоккеистов по командам не стоит, потому что любители, составляющие сборную Ночной лиги, хотят посмотреть на действия мастеров, добавил он.