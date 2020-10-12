Московское «Динамо» победило в Питере, «Спартак» дома одолел «Куньлунь»

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В принципиальном противостоянии петербургского СКА и московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победу на выезде одержали «бело-голубые» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).

В составе «армейцев» шайбы забросили Василий Токранов (7-я минута), Владислав Каменев (9-я) и Яков Тренин (29-я).

Победу москвичам принесли голы Дмитрия Кагарлицкого (4-я минута), Даниила Тарасова (за десять секунд до первого перерыва), Вадима Шипачёва (32-я минута) и Артёма Волкова (48-я).

СКА (21 очко, 16 игр) упустил возможность сократить отставание от лидирующего в чемпионате ЦСКА до двух очков, но остался на втором месте в таблице Западной конференции.

Столичное «Динамо» (18 очков, 15 игр) находится на пятой строчке на «Западе».

Московский «Спартак» в результативном поединке на своём льду едва не упустил победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 6:4 (3:1, 2:1, 1:2).

Дубль у «красно-белых» оформил Илья Талалуев (голы на 5-й и 11-й минутах), по разу отличились Дмитрий Вишневский (10-я минута), забросивший первую шайбу в КХЛ Александр Никишин (22-я), Илья Зубов (28-я) и Михаил Юньков (за 51 секунду до финальной сирены, в пустые ворота).

У гостей шайбы забили Итан Уэрек (3-я минута), Джейсон Фрэм (33-я), Сэм Лофквист (51-я) и Лукас Локхарт (59-я).

«Спартак» (12 очков, 14 игр) прервал серию из трёх поражений в чемпионате, однако по-прежнему отстаёт от кубкового восьмого места на «Западе» на три очка.

«Куньлунь» проиграл уже седьмой матч кряду и остаётся абсолютно худшей командой чемпионата, набрав лишь три очка в 14 проведённых играх.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл московский ЦСКА — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1), писал NEWS.ru.