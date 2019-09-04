Двукратный чемпион мира, управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал, что лига получила несколько интересных заявок от зарубежных клубов, но не смогла включить команды в состав участников турнира из-за несоответствия новичками нескольким пунктам регламента турнира.

— Хотелось бы поздравить вас с началом сезона. Какие у вас ожидания от этого года?

— Ждём зажжения новых ярких звёзд, интересного хоккея. Очень хочется раскрыть перспективных ребят, которые затем пойдут на повышение.

— Лига обновляется: новая эмблема, новый трофей. Много ли сил было на всё это потрачено?

— Мы давно думали об этом, хотели меняться, чтобы идти в ногу со временем. У нас ведь ребята молодые выступают, интересы у них быстро меняются. В нашей жизни всё с большой скоростью прогрессирует. Поэтому мы решили изменить логотип турнира, кубок. И нас в этом поддержал новый титульный партнер.

— Насколько для вас было важно, чтобы соглашение с титульным партнёром было долгосрочным?

— Для лиги очень необходимо быть уверенной в завтрашнем дне. Я думаю, что мы плодотворно проработаем все три года нашего соглашение, а также надеемся, что наше сотрудничество продолжится и дальше. Надеемся, что сможем в дальнейшем привлечь и других партнеров, которым будет интересна Молодёжная хоккейная лига.

Александр Мысякин

— Стоит ли в ближайшее время ожидать, что в вашей лиге появятся какие-то новые команды из других стран?

— К нашей лиге, действительно, есть интерес. Несколько клубов хотели принять участие в турнире уже в этом сезоне, обращались к нам с этим вопросом. Но они пока не проходят по стандартам МХЛ, по нашему регламенту. Поэтому они пока остаются в поле нашего зрения с прицелом на следующий сезон. Будем с ними дальше работать, чтобы их вступление в лигу было возможно.

— То есть, можно с уверенностью говорить, что в следующем розыгрыше турнира будут новые участники?

— Всё возможно, да. Повторюсь, и в этом году были заявки, но их пришлось отклонить из-за несоответствия команды нескольким пунктам нашего регламента.

— А если более конкретно спросить: интерес к МХЛ идёт со стороны клубов Европы или Азии?

— Я бы сказал, что интерес примерно одинаковый. Есть варианты с клубами из Азии, такая же ситуация и с европейскими командами. Посмотрим на то, какую они работу проделают за год, чтобы стать членом Молодёжной хоккейной лиги уже в следующем розыгрыше.