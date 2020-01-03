https://static.news.ru/photo/08f6e102-2fb6-11ea-bb3a-fa163e074e61_660.jpgФото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press
Помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов заявил, что команда будет играть первым номеров в финальном матче молодёжного чемпионата мира против Канады.
Мы хотим играть агрессивно, сегодня вы это увидите. Мы ни в коем случае не будем играть от обороны, отступать от своего плана не будем. Мы играем в хоккей, который присущ этой команде, — цитирует Ларионова ТАСС.
Ранее молодёжная сборная России по хоккею обыграла команду Швеции со счётом 5:4 в полуфинале чемпионата мира, писал NEWS.ru.