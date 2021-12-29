Сборной России присудили поражение в матче МЧМ по хоккею со Словакией

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Матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Чехии был отменён. В пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что один из игроков чешской команды сдал положительный тест на COVID-19. Чехам было засчитано техническое поражение со счётом 0:1.

В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста одного из её игроков сборная Чехии не сможет участвовать в матче 29 декабря с Финляндией, — говорится в сообщении. В...