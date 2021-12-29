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Сборной России присудили поражение в матче МЧМ по хоккею со Словакией

22:11, 29 декабря 2021
Сборной России присудили поражение в матче МЧМ по хоккею со Словакией Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Молодёжной сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче чемпионата мира против Словакии в Канаде. Сама игра так и не состоялась. Её отменили из-за случая заражения коронавирусом в российской команде, сообщает ТАСС. Пока неизвестно, сколько человек заболели в национальной сборной. 

Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1, в российской команде выявлен один случай заражения коронавирусом, сказал собеседник агентства.

Матч Словакия — Россия должен был состояться 30 декабря. Турнир проходит в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея отменила матч молодёжного чемпионата мира между сборными США и Швейцарии. Заокеанской команде засчитали техническое поражение со счетом 0:1.

Причиной такого шага организаторов турнира стал коронавирус — у двух американских хоккеистов оказались положительные тесты на смертоносную инфекцию, а остальная команда отправилась на карантин.

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