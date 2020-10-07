Минское «Динамо» неожиданно дома проиграло ХК «Сочи»

https://static.news.ru/photo/f59b53a2-08ce-11eb-bb0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: dynamo_ru/vk.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от ХК «Сочи» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).

Южане создали победный задел ещё в первом периоде благодаря точным броскам Игоря Руденкова (10-я минута) и Линуса Юханссона (12-я).

«Зубры» во второй двадцатиминутке сумели сократить отставание в счёте после гола Роба Клинкхаммера (32-я минута), однако уйти от поражения за остававшиеся полтора периода так и не смогли.

Стоит отметить, что несколько игроков и представителей тренерского штаба «Динамо» ушли на карантин из-за положительных тестов на коронавирус, из-за чего командой по ходу встречи не мог руководить главный тренер Крэйг Вудкрофт.

Минчане упустили возможность догнать петербургский СКА в турнирной таблице Западной конференции, но с 17 набранными очками в 12 проведённых играх остаются на третьем месте на «Западе».

«Сочи» (9 очков, 11 матчей) продолжает находиться в числе аутсайдеров чемпионата КХЛ.

Питерский СКА на своей площадке проиграл магнитогорскому «Металлургу», ранее писал NEWS.ru.