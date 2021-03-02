«Металлург» обыграл «Барыс» в первом матче плей-офф КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» обыграл на домашнем льду «Барыс» из Нур-Султана в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:4.

В матче, который состоялся в Магнитогорске, у победителей отличились Егор Коробкин, забросивший шайбу сразу на 1-й минуте, Егор Яковлев (22, 53), Сергей Мозякин (27), Николай Голдобин (29, 34) и Николай Прохоркин (54). У «Барыса» на ход игры повлияли Кирилл Панюков (6), Роман Старченко (14), Даррен Диц (16) и Филип Вароне (37).

При этом после года Дица «Металлургу» пришлось сменить вратаря. Вместо Василия Кошечкина на лед вышел Юхо Олкинуора. «Барыс» поступил также и после второй шайбы Яковлева и выпустил на лёд вместо Хенрика Карлссона Йони Ортио.

Таким образом счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Металлурга». Следующая игра пройдёт в Магнитогорске 4 марта.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принёс победу своей команде в выездном матче против «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2. Его шайба, заброшенная в середине второго периода, оказалась решающей, сообщал NEWS.ru.