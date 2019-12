Заброшенная в матче шайба стала 400-й для Малкина в НХЛ. По этому показателю его опережают россияне Александр Овечкин (679 голов), Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (436) и Алексей Ковалёв (430).

With his empty-net goal, Evgeni Malkin becomes the eighth active player and fourth player in @penguins history to score 400 career goals. pic.twitter.com/5IOsaFoBz5