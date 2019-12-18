Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз» (4:1).
Заброшенная в матче шайба стала 400-й для Малкина в НХЛ. По этому показателю его опережают россияне Александр Овечкин (679 голов), Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (436) и Алексей Ковалёв (430).
Всего Малкин набрал 1031 (400+631) очко в 873 матчах НХЛ и вышел на четвёртое место в истории лиги среди россиян по данному показателю. Выше Малкина в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ находятся Могильный (1032 очка), Фёдоров (1179) и Овечкин (1244).
Ранее российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ, писал NEWS.ru.