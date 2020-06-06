Малкин вошёл в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ

https://static.news.ru/photo/00a8ec80-a8a0-11ea-abe4-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин попал в топ-5 центрфорвардов десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии Hockey Writers.

Первое место в рейтинге занял партнёр Малкина по команде канадец Сидни Кросби, следом расположились его соотечественники Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Патрис Бержерон («Бостон»). Малкин занял четвёртое место в списке. На пятом месте оказался канадец Стивен Стэмкос («Тампа»).

За время карьеры в НХЛ Малкин провёл 907 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 1076 очков (416 шайб + 660 голевых передач). Вместе с «Питтсбургом» он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».

Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме в случае, если сезон возобновится.