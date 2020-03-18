https://static.news.ru/photo/4370a166-68e0-11ea-98cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard A. Whittaker/Icon Sports/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» подтвердила наличие коронавируса у одного из игроков команды. Это первый случай заражения инфекцией в НХЛ.

Игрок «Оттавы Сенаторз» сдал положительный тест на вирус COVID-19. У игрока лёгкие симптомы, он находится в изоляции, — сообщается в официальном заявлении.

Кроме того, руководство коллектива «устанавливает всех, кто имел тесный контакт» с хоккеистом.

После 71 игры в регулярном чемпионате НХЛ «Оттава» занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции с 62 очками в активе. В составе команды играют три россиянина: защитник Никита Зайцев, нападающие Виталий Абрамов и Артём Анисимов.

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сообщил, что ЧМ-2020 не состоится в связи со вспышкой коронавируса, ранее писал NEWS.ru.