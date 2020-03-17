https://static.news.ru/photo/c6e0f9cc-6879-11ea-a14a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Schmitt/Global Look Press

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сообщил, что ЧМ-2020 не состоится в связи со вспышкой коронавируса.

По его словам, сейчас решается вопрос со страховыми компаниями, поэтому официальное заявление будет позднее.

Турнир должен был пройти в Цюрихе и Лозанне, передаёт Iltalehti.