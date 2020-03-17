Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сообщил, что ЧМ-2020 не состоится в связи со вспышкой коронавируса.
По его словам, сейчас решается вопрос со страховыми компаниями, поэтому официальное заявление будет позднее.
Турнир должен был пройти в Цюрихе и Лозанне, передаёт Iltalehti.
Ранее Международная федерация хоккея отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте и апреле, писал NEWS.ru.