Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом» Хоккеист Малкин подписал четырехлетний контракт с «Питтсбургом»

Фото: Евгений Малкин/vk.com

Евгений Малкин

Российский хоккеист Евгений Малкин продлил контракт на четыре года с клубом «Питтсбург Пингвинз», передает его пресс-служба. Согласно новому контракту, он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.

Его хоккейное резюме и индивидуальные достижения красноречиво говорят о нем как об игроке, и мы очень рады наблюдать, как он продолжает свое замечательное наследие в «Питтсбурге», — говорится в заявлении.

Первую часть прошлого сезона нападающий пропустил из-за травмы колена. В 41 встрече НХЛ форвард записал на свой счет 42 (20+22) очка при показателе полезности -10 и 24 минутах штрафного времени.

Ранее российскому нападающему клуба НХЛ «Миннесота» Кириллу Капризову дважды отказали во въезде в США. Об этом сообщил журналист Athletic Майкл Руссо. По мнению журналиста, это могло произойти из-за отсутствия рабочей визы у россиянина.