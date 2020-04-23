Лучшего болельщика и игрока КХЛ будут определять онлайн

https://static.news.ru/photo/fa648538-861b-11ea-9e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса решила изменить формат выбора бесценного игрока и болельщика в рамках традиции «Бесценной лиги» Mastercard и КХЛ в сезоне-2019/20.

Теперь определять болельщика и хоккеиста будут онлайн в официальном сообществе КХЛ во «ВКонтакте».

Самый активный болельщик и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов за сезон, получат главный приз сезона — две шайбы, символизирующие единение игроков и болельщиков.

Голосование продлится с 24 по 30 апреля 2020 года.

Ранее в рамках медиаклуба «Бесценной лиги» NEWS.ru пообщался с экс-участниками КВН.