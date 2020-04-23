Лучшего болельщика и игрока КХЛ будут определять онлайн

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса решила изменить формат выбора бесценного игрока и болельщика в рамках традиции «Бесценной лиги» Mastercard и КХЛ в сезоне-2019/20.
Теперь определять болельщика и хоккеиста будут онлайн в официальном сообществе КХЛ во «ВКонтакте».
Самый активный болельщик и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов за сезон, получат главный приз сезона — две шайбы, символизирующие единение игроков и болельщиков.
Голосование продлится с 24 по 30 апреля 2020 года.
Ранее в рамках медиаклуба «Бесценной лиги» NEWS.ru пообщался с экс-участниками КВН.
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