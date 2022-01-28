Лига несправедливости: как КХЛ погрязла в сексуальных скандалах

Пока матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стоят на паузе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, в лиге один за другим разгораются скандалы. Сначала в изнасиловании несовершеннолетней признался американский форвард «Локомотива» Рид Буше, затем обвинения в сексуальном насилии выдвинули против канадского форварда финского происхождения Джейка Виртанена. Рассказываем подробнее о произошедшем.

Финский привет

О проблемах Виртанена стало известно 27 января. С заявлением выступил департамент полиции Ванкувера. Сообщалось, что хоккеисту предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Это произошло после того, как правоохранители больше полугода проверяли информацию по обращению потерпевшей девушки и пришли к выводу, что канадцу есть что предъявить.

Как это часто бывает в подобных ситуациях, речь идёт о событиях уже далёкого сентября 2017-го, однако жертва почему-то решила обратиться в полицию спустя несколько лет. Уточняется, что сейчас потерпевшей 23 года, так что простая математика указывает на то, что на момент совершения предполагаемого надругательства она хотя бы была совершеннолетней.

Конечно, очень сложно понять, как факт изнасилования можно доказать спустя годы. Помочь следствию могут разве что видеоматериалы, свидетельские показания, а лучше — признание вины самим Виртаненом. Тот пока никак не комментировал произошедшее, зато высказался его агент Игорь Парашкин.

Пока нет официальной информации, кроме той, что напечатана в прессе. Комментировать тут нечего, — заявил представитель игрока.

Виртанен подписал контракт со «Спартаком» в сентябре прошлого года, несколькими месяцами ранее его выгнали из «Ванкувер Кэнакс», за который он выступал с 2015 года. Канадский клуб указал хоккеисту на дверь сразу после того, как информация об изнасиловании всплыла в прессе. В НХЛ в таких случаях презумпция невиновности не имеет для команд никакого значения. Клубы стараются как можно скорее избавляться от хоккеистов, замешанных в подобных скандалах.

В «Спартаке» не могли не знать о случившемся, но приняли Виртанена с распростёртыми объятиями. Красно-белые решили, что квалифицированный хоккеист с солидным опытом выступления в НХЛ им нужен, несмотря ни на какие тёмные пятна в его биографии. Тем более на тот момент полиция лишь вела предварительное расследование. Сейчас же обвинения выдвинуты, а «красно-белые» за несколько дней так и не прокомментировали случившееся.

Рид Буше khl/vk.com

Американский насильник

Вопиющий случай произошёл с участием американского форварда ярославского «Локомотива» Рида Буше. В середине января в прессе всплыла грязная история 11-летней давности, выставляющая нападающего в весьма сомнительном свете.

В далеком 2011 году 17-летний Буше находился в системе подготовки молодых хоккеистов и жил в чужой семье. Это распространённая практика в США, так поступают, чтобы не тратить деньги на содержание общежитий и интернатов.

Хоккеист обратил внимание на 12-летнюю дочь своих «приёмных» родителей, которую спаивал алкоголем и шантажировал. По словам потерпевшей, игрок принуждал её к оральному сексу и грубо с ней обращался. К счастью, издевательства длились недолго, в том же 2011-м Буше покинул дом девушки, а о грязной истории мог бы никто никогда не узнать.

Девушка долгие годы молчала, боролась с развивавшимися проблемами с психикой, однако год назад всё же решилась дать показания полиции. Завели уголовное дело, но перспективы наказания для Буше из-за чудовищного срока давности были туманными. Однако американец, которому грозил 25-летний тюремный срок, решил не рисковать и пошёл на сделку со следствием. Он дал признательные показания в обмен на условное наказание с испытательным сроком. Такой лёгкий для хоккеиста исход во многом был возможен благодаря тому, что на момент совершения преступления Буше был несовершеннолетним.

Огласить приговор должны 31 января, однако потерпевшая с ним категорически не согласна. Она не считает, что Буше нужно закрыть на четверть века, однако хочет, чтобы спортсмен получил хоть какой-то реальный срок.

Возможно, это произойдёт из-за другой истории, которую на прошлой неделе раскопали американские журналисты. Утверждается, что Буше несколько лет назад требовал у несовершеннолетних девочек откровенные фотографии, будучи в курсе их возраста. Пока эта ситуация не получила никакого развития.

Репутационный ущерб

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью «РБ Спорт» справедливо упрекнул лигу и клубы в молчании, которое в данной ситуации не кажется золотом.

Я удивляюсь, что КХЛ никаких мер не принимает. Я уже говорил насчёт Рида Буше, то же самое могу сказать про Виртанена. КХЛ надо что-то делать! Но посмотрите, все же молчат! — заявил прославленный хоккеист.

С ним сложно не согласиться, из-за подобных случаев и КХЛ, и клубы несут серьёзный репутационный ущерб, а тотальное молчание и игнорирование проблем кажется не лучшим решением в такой ситуации. Возможно, не стоит рубить с плеча и непременно в срочном порядке разрывать с игроками контракты. Для начала хотелось бы услышать от официальных лиц хоть какие-то комментарии.