Легенде советского хоккея Владиславу Третьяку — 70!

25 апреля юбилей празднует один из хоккеистов, на игре которого выросло несколько поколений болельщиков не только в нашей стране, но и во всём мире, — Владислав Третьяк. Его признавали лучшим вратарём столетия, он три раза выиграл золотые медали Олимпийских игр и 10 раз становился чемпионом мира в составе сборной СССР. После баталий на льду он сделал яркую карьеру хоккейного руководителя и по сей день остаётся одним из главных действующих лиц в любимой миллионами игре.