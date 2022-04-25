Легенде советского хоккея Владиславу Третьяку — 70!

25 апреля юбилей празднует один из хоккеистов, на игре которого выросло несколько поколений болельщиков не только в нашей стране, но и во всём мире, — Владислав Третьяк. Его признавали лучшим вратарём столетия, он три раза выиграл золотые медали Олимпийских игр и 10 раз становился чемпионом мира в составе сборной СССР. После баталий на льду он сделал яркую карьеру хоккейного руководителя и по сей день остаётся одним из главных действующих лиц в любимой миллионами игре.
Вратарь сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк, 1971 год
Юрий Долягин/РИА Новости
Хоккеист Владислав Третьяк (слева) с женой Татьяной (справа) и детьми Димой (на руках) и Дашей (в центре стоит), 1975 год
Дмитрий Донской/РИА Новости
Олимпийский чемпион, вратарь сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк, 1976 год
Дмитрий Донской/РИА Новости
Вратарь сборной СССР по хоккею, двукратный чемпион Олимпийских игр, неоднократный чемпион Европы и мира Владислав Третьяк с юными спортсменами хоккейной школы ЦСКА, 1977 год
Дмитрий Донской/РИА Новости
Депутат Государственной думы РФ, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время посещения Саратовского областного краеведческого музея, 2006 год
Nikolay Titov/Russian Look
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на церемонии награждения Российской премией Людвига Нобеля в Москве, 2011 год
Валерий Мельников/РИА Новости
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на эстафете Олимпийского огня в Парке Горького, 2013 год
АГН «Москва»
Президент РФ Владимир Путин и депутат Государственной думы Владислав Третьяк на церемонии вручения государственных наград в области науки, культуры, здравоохранения, спорта и производства выдающимся россиянам, 2017 год
kremlinm.ru
Владислав Третьяк, 2018 год
NEWS.ru
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на IV Международном хоккейном форуме, 2019 год
Александр Авилов/АГН «Москва»
Член комитета Государственной думы РФ по здравоохранению Владислав Третьяк во время пленарного заседания осенней сессии Государственной думы РФ, 2019 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press