Ларионов с олимпийской сборной России выиграл первый матч на турнире в Сочи

https://static.news.ru/photo/b6818818-d65f-11ea-8e86-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ларионов

В стартовом матче традиционного предсезонного турнира Sochi Hockey Open олимпийская сборная России под руководством Игоря Ларионова всухую разгромила молодёжный состав хозяев льда — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

Пандемия коронавируса, прервавшая предыдущий хоккейный сезон в России в середине марта, внесла коррективы и в состав участников сочинского турнира. Ещё в середине июля из-за вспышки эпидемии отказался от поездки на берега Чёрного моря омский «Авангард». А накануне матча открытия турнира несколько игроков основного состава ХК «Сочи» сдали положительные тесты на COVID-19 и всей команде южан пришлось сесть на карантин.

По этой причине соперником олимпийской сборной России стал молодёжный состав сочинского клуба, с которым подопечные Игоря Ларионова справились без особого труда, забросив шесть безответных шайб. Стоит напомнить, что основу олимпийской сборной составляют игроки российской «молодёжки», главным тренером которой Ларионов и был назначен два месяца назад.

Прежний наставник молодёжной сборной России Валерий Брагин возглавил петербургский СКА и по совместительству стал главным тренером национальной сборной страны, ранее писал NEWS.ru.