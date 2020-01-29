https://static.news.ru/photo/7b674022-4264-11ea-b365-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scott Taetsch/Zuma/TASS

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов уверен, что форвард Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

Он может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть Кубок (Стэнли), а мы всегда концентрируемся на самых сложных задачах, — передаёт слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Канадский хоккеист за 1487 игр забил 894 гола и лидирует в списке снайперов. У Александра Овечкина за 1133 матча уже 692 гола. 34-летний россиянин располагается на девятом месте таблицы.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжает рассматривать варианты проведения некоторых матчей на территории России. В следующем сезоне это вряд ли произойдёт, а в сезоне-2021/22 такое возможно, ранее писал NEWS.ru.