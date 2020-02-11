https://static.news.ru/photo/e9d4dade-4cea-11ea-a709-fa163e074e61_660.jpg Матч «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» Фото: hcsibir.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возобновившегося после паузы на участие сборной России в третьем этапе Евротура, китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостях всухую обыграл новосибирскую «Сибирь» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Шайбы забросили Тайлер Вон (25-я минута), Брэндон Ип (35-я) и Деванте Смит-Пелли (37-я).

Голкипер пекинской команды Шимон Грубец отразил все 28 бросков соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне.

«Сибирь» (65 очков, 55 игр) впервые проиграла «Куньлуню» в нынешнем чемпионате после трёх побед в очных встречах и не смогла досрочно оформить путёвку в плей-офф, оставшись на пятом месте в таблице Восточной конференции.

«Куньлунь» (59 очков, 58 игр) занимает седьмое место на «Востоке», увеличив отрыв от девятой — «некубковой» — строчки в таблице до пяти очков.

«Адмирал» из Владивостока уступил дома хабаровскому «Амуру» в дальневосточном дерби и остался вне зоны плей-офф, писал ранее NEWS.ru.