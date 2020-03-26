https://static.news.ru/photo/344a848a-6e81-11ea-b652-fa163e074e61_660.jpg Владимир Крикунов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского клуба «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал досрочное завершение сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.

Мы готовились, хотели играть, работали, но раз закрыли, значит, закрыли. В данной ситуации это, наверное, правильное решение, потому что важна безопасность людей. Другой вопрос, что были какие-то варианты доиграть сезон, когда закончится эта эпидемия. Но когда она закончится, наверное, никто не знает, — сказал Крикунов NEWS.ru.

Специалист считает, что в нынешней ситуации места по итогам сезона следует распределить по набранным очкам в регулярном чемпионате. Также Крикунов рассказал о дальнейших планах команды.

У нас ещё никто не разъехался, мы тренировались. Завтра соберём ребят, поблагодарим за сезон и расстанемся, — заключил тренер.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.