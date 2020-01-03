https://static.news.ru/photo/42666c16-2f5f-11ea-a7f4-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Julian Avram/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий Илья Ковальчук в Монреале поговорил с болельщиками, впервые после подписания контракта с местным клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Я очень счастлив, что оказался в «Монреаль Канадиенс», — заявил Ковальчук на французском языке.

Следующие фразы он произносил на английском, сообщает ТАСС.

Я очень рад, что я здесь, потому что это команда «оригинальной шестёрки» с безумной фанатской базой. Арена клуба — одна из лучших в лиге, мне уже не терпится выйти на лёд, — рассказал Ковальчук.

Россиянин отметил, что переехал в Канаду не из-за денег, или чего-то подобного. Он добавил, что просто хочет играть в хоккей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илья Ковальчук подписал годичный контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». Сумма соглашения составила $700 тысяч. В середине декабря 2019 года 36-летний форвард расторг контракт с другим клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Он не играл за него с начала ноября, поскольку руководство клуба приняло решение выставить его на драфт отказов.