Российский нападающий Илья Ковальчук в Монреале поговорил с болельщиками, впервые после подписания контракта с местным клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Я очень счастлив, что оказался в «Монреаль Канадиенс», — заявил Ковальчук на французском языке.
Следующие фразы он произносил на английском,
Я очень рад, что я здесь, потому что это команда «оригинальной шестёрки» с безумной фанатской базой. Арена клуба — одна из лучших в лиге, мне уже не терпится выйти на лёд, — рассказал Ковальчук.
Россиянин отметил, что переехал в Канаду не из-за денег, или чего-то подобного. Он добавил, что просто хочет играть в хоккей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Илья Ковальчук подписал годичный контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». Сумма соглашения составила $700 тысяч. В середине декабря 2019 года 36-летний форвард расторг контракт с другим клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Он не играл за него с начала ноября, поскольку руководство клуба приняло решение выставить его на драфт отказов.
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