https://static.news.ru/photo/1c418898-2e4e-11ea-b835-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: David Berding/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал годичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Сумма соглашения — $700 тысяч.

В середине декабря 36-летний форвард расторг контракт с другим клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», за который провёл в нынешнем сезоне 17 игр и набрал девять очков по системе «гол плюс пас», забросив три шайбы и отдав шесть результативных передач.

С начала ноября Ковальчук не играл за «Королей», поскольку руководство клуба приняло решение выставить его на драфт отказов.

Теперь Илья стал игроком «Монреаль Канадиенс», который занимает шестое место в Атлантическом дивизионе НХЛ и ближайший матч проведёт на своей площадке в субботу, 4 января против «Питтсбург Пингвинз». Таким образом, Кови может дебютировать в новой команде в поединке с клубом Евгения Малкина.

Малкин в самом конце декабря был признан первой звездой игрового дня в НХЛ, писал ранее NEWS.ru.