КХЛ назвала лучших хоккеистов сезона

https://static.news.ru/photo/4eb9db3c-98fb-11ea-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов сезона-2019/20 в командных и индивидуальных номинациях. Обладатели призов были выбраны по итогам регулярного чемпионата, так как розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Московский ЦСКА стал обладателем «Кубка Континента» имени Виктора Тихонова за победу в регулярном чемпионате. Лучшим бомбардиром стал нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, набрав 65 (17+48) очков.

Безусловно, приятно финишировать первым среди бомбардиров «регулярки». Жаль, что эпидемия вмешалась и не позволила доиграть плей-офф, — цитирует Шипачёва пресс-служба КХЛ.

Лучшим снайпером прошедшего сезона стал нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, забросив 33 шайбы. Он поблагодарил своих партнёров по команде и тренерский штаб клуба, отметив, что без них этого результата бы не получилось. Самым результативным защитником признан хоккеист финского «Йокерита» Микко Лехтонен, он набрал 49 (17+32) очков.

Приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата, достался крайнему нападающему московского «Динамо» Дмитрию Яшкину, а приз имени Алексея Черепанова «Лучший новичок» — Артёму Галимову из казанского «Ак Барса». Его партнёр по команде Тимур Билялов признан лучшим вратарём чемпионата.

Приз «Лучшая тройка» достался игрокам «Динамо» Андре Петерссону, Шипачёву и Яшкину, которые вместе забросили 34 шайбы. Приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева получил нападающий подмосковского «Витязя» Александр Сёмин.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире, писал NEWS.ru. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.