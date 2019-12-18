https://static.news.ru/photo/f06f281c-2261-11ea-baaf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жена капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская показала видео, где российский нападающий играет со своим годовалым сыном. На кадрах он катает малыша на спине и нежно целует его в живот, заставляя смеяться. Видео вызвало бурную реакцию интернет-пользователей и собрало тысячу комментариев.
Alex Ovechkin (@ovi8) playing with Ovi Jr. is too cute.
Этот ролик привлёк внимание Национальной хоккейной лиги, которая выложила ролик в Twitter.
Ранее NEWS.ru писал, что Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в Америке. Данная награда вручается с 1999 года, её первым обладателем стал канадец Уэйн Гретцки.