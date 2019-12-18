Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женская хоккейная лига (ЖХЛ) презентовала новый календарь на 2020 год с изображением 12 российских хоккеисток. Спортсменки снялись обнажёнными в живых цветах и растениях.

Это был необычный для меня опыт. Цветы — это всегда круто и женственно, думаю, на данный момент это самый удачный календарь из всех, — цитирует форварда петербургского «Динамо» Диану Канаеву...