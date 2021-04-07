Капризов набрал три очка в победном матче «Миннесоты» с «Колорадо»

https://static.news.ru/photo/5408e5ea-982a-11eb-8662-96000091f725_660.jpg Кирилл Капризов Фото: nhl.com

Новичок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов забросил две шайбы и один раз ассистировал партнёру в игре «Миннесоты» против «Колорадо». Клуб россиянина на своей площадке добился разгромной победы со счётом 8:3.

Капризова признали третьей звездой матча. При этом он стал первым новичком в истории «Миннесоты», который смог набрать три очка в одной игре третий раз в сезоне.

В 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал уже 34 очка (16 голов + 18 передач).

Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 марта Кирилл Капризов оформил первый хет-трик за океаном. Он забросил сразу три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Аризоны». Причём последний гол россиянин оформил в пустые ворота. «Миннесота» выиграла 4:0.