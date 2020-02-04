Накануне третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр — тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Кудашовым определился с капитаном команды и его ассистентами.
Выводить сборную на матчи с Финляндией (6 февраля, в Хельсинки), Швецией (8 февраля, Стокгольм) и Чехией (9 февраля, Стокгольм) с капитанской нашивкой на игровом свитере будет защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич.
Ассистентами капитана на турнире станут игроки обороны ярославского «Локомотива» (Рушан Рафиков) и московского «Динамо» (Андрей Миронов), а также нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев.
Сборная России собралась на тренировочной базе в подмосковном Новогорске и в этот же день вылетает в Хельсинки, где состоится вынесенный матч Шведских игр.
В составе российской сборной на третий этап Евротура из-за травм произошли замены, писал ранее NEWS.ru.
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