Канарейкин отреагировал на возможный перенос ЧМ-2021 по хоккею в Москву

https://static.news.ru/photo/38ec353c-2b0b-11eb-b2d8-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Канарейкин Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин уверен, что Москва с достоинством сможет принять чемпионат мира по хоккею — 2021 в случае, если будет принято решение о переносе турнира из Минска.

Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, сейчас много напряжённых моментов, на которые нельзя не обращать внимания. Я не сомневаюсь, что чемпионат в Минске прошёл бы на высоком уровне, там очень любят хоккей. Если всё-таки глава Международной федерации хоккея Рене Фазель примет решение о переносе, то мы справимся с этой задачей. Россия давно доказала, что любые спортивные мероприятия проходят на высоком уровне, проблем не будет. Но в таком случае Фазелю необходимо просчитать всю финансовую составляющую, взять её на себя [федерацию] и договариваться о принятии, размещении и так далее, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Ранее журналист The Hockey News Райан Кеннеди сообщил, что в ближайшее время президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель встретится с главой Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком, чтобы обсудить детали проведения соревнований в Москве.

ЧМ-2021 по хоккею должен пройти в мае — июне. Планировалось, что турнир совместно проведут Латвия и Белоруссия.

Минск должен был принять все встречи группы A, а также два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство Латвии обратилось к Международной федерации хоккея (IIHF) с просьбой перенести матчи запланированного на 2021 год чемпионата мира по хоккею из Белоруссии в другую страну.