Канадского хоккейного тренера уволили за лайки постов против трансгендера

Клуб «Торонто Марлис», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), уволил тренера вратарей Дасти Иму. Информация появилась на сайте The Score.

Причина увольнения — лайки тренера в Twitter. В частности, было выяснено, что он лайкал посты против вакцинации от коронавируса и участия трансгендеров в Олимпиаде, а также в поддержку захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе.

В последнее время Иму работал тренером по развитию вратарей в «Лос-Анджелесе», а в сезоне-2019/20 занимал должность тренера вратарей китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».

2 августа сообщалось, что первый спортсмен-трансгендер на Олимпиаде-2020 в Токио новозеландка Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Все три попытки атлет использовала неудачно.

После этого на российском телевидении поиздевались над Хаббард, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев вышел в парике, пародируя её. Международный олимпийский комитет (МОК) осудил это.