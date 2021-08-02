Первый трансгендер Олимпиады вылетела с турнира по тяжёлой атлетике

Первый спортсмен-трансгендер на Олимпиаде-2020 в Токио новозеландка Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Все три попытки атлет использовала неудачно.

В первый раз она не смогла взять 120 кг. Затем она решила поднять вес до 125 кг, однако последующие попытки также не принесли успеха. Выступление Хаббард зрители не встречали бурными аплодисментами, какими награждали других участниц соревнований. Когда она неудачно попыталась поднять вес в третий раз, в зале пробежал смешок.

Как только стало очевидно, что борьбу она не сможет продолжить, часть зрителей покинула арену.

До 2012 года Лорел была Гэвином Хаббардом. В 2017 году Хаббард выиграла серебро чемпионата мира. Она стала первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.

Ранее бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, олимпийский чемпион — 2016 Евгений Трефилов высказался о гендерном неравенстве в спорте.