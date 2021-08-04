МОК осудил издевательства над спортсменом-трансгендером на российском ТВ

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность негативными комментариями против ЛГБТ-спортсменов на государственных российских телеканалах в ходе Олимпийских игр в Токио, сообщает BBC.

Представители МОК попросили официального российского вещателя прояснить ситуацию по поводу оскорблений ЛГБТ-спортсменов в российских ток-шоу. Особенно их внимание привлекли многочисленные издёвки в адрес тяжелоатлета-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

Дискриминации не место на Олимпийских играх. Мы связались с официальным телевещателем в Россию, чтобы подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем, что Токио стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр, — говорится в заявлении МОК.

Как сообщалось ранее, первый спортсмен-трансгендер на Олимпиаде-2020 в Токио новозеландка Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Все три попытки атлет использовала неудачно.