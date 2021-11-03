Канадский хоккеист сравнил Овечкина с «почуявшей запах крови акулой»

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о своём партнёре по коллективу и капитане Александре Овечкине. Спортсмена цитирует пресс-служба лиги.

В течение многих лет, на протяжении всей карьеры он как акула, идущая на запах крови. Знаете, некоторые парни забивают один гол в матче и как бы довольны этим, а если забивают два, то говорят: «Отлично, это был крутой матч». Но у него другое мышление. Если он забил два, то хочет забить третий. Если забил три, то хочет забить четвёртый. Если забил четыре, то хочет забить и пятый, — заявил Уилсон.

По словам канадца, когда россиянин конкурирует с топ-нападающими НХЛ за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата, то постепенно становится лишь «голоднее и голоднее». Уилсон считает, что Овечкин переходит на новый уровень каждый год.

На данный момент Овечкин делит первое место в гонке снайперов НХЛ с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем. На счету обоих хоккеистов по девять заброшенных шайб. Далее следует группа игроков, имеющих в активе по семь точных бросков. Помимо Коннора Макдэвида и Анже Копитара, в неё входит российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников.

Ранее сообщалось, что две передачи Свечникова помогли «Каролине» взять верх над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей, а россиянин выступил в роли ассистента в эпизодах с первым и третьим голами.