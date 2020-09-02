Кагарлицкий: у «Динамо» в новом сезоне будет сбалансированная команда

На традиционном предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы» столичные динамовцы выступили неудачно, проиграв все три матча — землякам из «Спартака» (1:4), ЦСКА (3:4 по буллитам) и подмосковному «Витязю» (2:3 в овертайме). Форвард Дмитрий Кагарлицкий, нынешним летом вернувшийся в ряды «бело-голубых» после годичной командировки в петербургский СКА, в эксклюзивном интервью NEWS.ru критически оценил итоги выставочного турнира, попросил не раздавать раньше времени авансы его звену с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным, а также рассказал о том, в чём будет преимущество нынешнего состава «Динамо» перед прошлогодним.

— Какую оценку дадите выступлению «Динамо» на Кубке мэра Москвы? Четвёртое место после «Витязя», ЦСКА и «Спартака» вряд ли может обрадовать.

— Сложно что-то говорить, когда всё проиграли... Вроде бы старались, да и игра, начиная со второго матча с «армейцами», уже стала получаться. Против «Витязя» в заключительном матче тоже неплохо выглядели. Но раз всё время проигрываем, значит, удовлетворительной оценки не может быть ни у кого из нас, игроков «Динамо».

— Межсезонье в этом году получилось очень длинным ввиду раннего окончания предыдущего сезона из-за пандемии. Насколько сложно было набрать форму после столь длительных каникул?

— Действительно, это было непросто, но даже после окончания Кубка мэра у нас есть ещё неделя, чтобы улучшить свои кондиции. Регулярный чемпионат стартует 2 сентября, но «Динамо» свой первый матч проводит 5 числа (в Балашихе с «Авангардом». — NEWS.ru), то есть будет несколько «лишних» дней, чтобы подойти к старту сезона в оптимальной форме.

— С какими эмоциями возвращались в «Динамо» после сезона в СКА, который, прямо скажем, у вас не очень удался?

— Конечно же, только с позитивными. Я хотел снова играть за «Динамо», и сейчас очень рад, что я здесь. Надеюсь и верю, что мы вместе выдадим хороший сезон.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вашу тройку с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным уже сейчас, в межсезонье называют потенциально самой яркой и результативной в предстоящем чемпионате. Как к этому относитесь? В предсезонных матчах удалось добиться сыгранности с партнёрами по звену?

— Пока рано делать какие-то прогнозы и раздавать авансы. Сначала всё нужно доказать делом, игрой. Посмотрим, какие будут результаты у нашего звена, у всей команды — тогда и будем делать выводы. У нас впереди ещё долгий путь, а на Кубке мэра мы забили не так много шайб, как хотелось бы. Теперь ничего не остаётся, как исправить эту ситуацию в официальных матчах регулярного чемпионата КХЛ.

— В последние годы «Динамо» никак не могло решить проблему значительного отставания второго, третьего и четвёртого звеньев от ударной тройки. На ваш взгляд, сейчас есть предпосылки к тому, чтобы «бело-голубых» по ходу сезона вытаскивали не только признанные лидеры, такие как вы с Шипачёвым и Яшкиным, но и игроки других звеньев атаки?

— У нас сейчас на самом деле хорошая команда, все ребята уже не первый год играют вместе, прекрасно знают друг друга. В межсезонье изменения в составе были минимальными, так что наш боевой коллектив сохранился практически в том же виде, каким был в прошлом сезоне. Думаю, нельзя говорить, что у «Динамо» сейчас есть только одно-два хороших звена — все четыре тройки выглядят неплохо. Плюс есть запасные — так что у нас на данный момент вообще шесть звеньев набирается. И все игроки готовы занять лидирующие позиции в команде. Есть немало молодых, талантливых и перспективных хоккеистов. Поэтому я уверен, что у «Динамо» в предстоящем сезоне будет хорошая, сбалансированная команда.

— Начинающийся сезон в любом случае будет не совсем обычным: готовиться к нему приходится после длительной паузы, в регулярном чемпионате каждая команда проведёт чуть меньше матчей, чем обычно. К тому же постоянно ведутся разговоры о возможной второй волне пандемии. Готовитесь к неожиданностям, которые может преподнести предстоящий сезон?

— Мы готовимся играть в хоккей.