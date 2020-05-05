«Йокерит» подписал контракт с экс-голкипером НХЛ Линдбеком

https://static.news.ru/photo/0f0f12b6-8e9e-11ea-b04f-fa163e074e61_660.jpg Андерс Линдбек Фото: hctorpedo.ru

Финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт со шведским голкипером Андерсом Линдбеком.

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один год, сообщает пресс-служба «Йокерита».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, Линдбек выступал за нижегородское «Торпедо». До этого хоккеист играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Даллас Старз», «Баффало Сейбрз» и «Аризона Койотис».

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