Игроки НХЛ признались в употреблении сладостей с марихуаной

https://static.news.ru/photo/bc9b9dfa-fd98-11ea-877a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Один из выступающих в Национальной хоккейной лиге спортсменов признался, что игроки НХЛ во время плей-офф ели мармеладки с марихуаной.

Об этом сообщает телеканал ESPN, который провёл анонимный опрос среди хоккеистов. По словам спортсмена, в гостинице Hotel X в Торонто был бар, в котором по вечерам собирались игроки нескольких клубов. Заведение торговало сладостями с марихуаной. Хоккеисты ели мармеладки, чтобы лучше засыпать и восстанавливаться после напряжённых матчей.

После них можно было уснуть не в 4-5 утра, а в час ночи и проспать семь часов, — заявил анонимный спортсмен.

Прерванный из-за пандемии сезон НХЛ возобновили 1 августа в так называемых «пузырях» — закрытых зонах в Эдмонтоне и Торонто, включающих арены, места для проживания, отдыха и тренировок хоккеистов. Покидать «пузыри» до вылета из плей-офф (или победы в нём) спортсменам запрещено.

В Канаде с 2018 года для лиц старше 18 лет разрешены покупка и употребление марихуаны. В НХЛ, которая находится вне юрисдикции Всемирного антидопингового агентства, каннабис не входит в число запрещённых веществ.

В плей-офф НХЛ сейчас проходит финальная серия между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Оба клуба одержали по одной победе.

Как ранее сообщал NEWS.ru, НХЛ включила российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в символическую сборную сезона.