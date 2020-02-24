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За три дня до окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) случилась развязка в борьбе между тремя клубами за последнюю путёвку в плей-офф в Восточной конференции.

Хабаровский «Амур» и нижнекамский «Нефтехимик» проводили на Дальнем Востоке второй очный поединок за два дня. Накануне гости одержали разгромную победу (8:0), теперь же сумели выиграть в овертайме — 3:2ОТ (1:0,...