Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестёркин попали в автомобильную аварию.
ДТП произошло в Бруклине. Бучневич не получил серьёзных травм, а Шестёркин сломал ребро. Восстановление займёт около двух недель, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее NEWS.ru писал, что «Монреаль Канадиенс» обменял российского нападающего Илью Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз» на право выбора в третьем раунде ежегодного драфта НХЛ.
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