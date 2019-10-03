https://static.news.ru/photo/df24850c-e5c6-11e9-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/zavgorodniy17

Нападающий Дмитрий Завгородний, подписавший контракт с канадским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари», заявил, что сделает всё для успешного выступления на Молодёжном чемпионате мира.

В настоящий момент в команде он выступает за клуб «Римуски Ошеаник» из Юниорской лиги Квебека. Хоккеист выразил надежду на то, что его снова вызовут на Суперсерию против Канады.

Конечно, я хочу попасть на чемпионат мира, у меня для этого есть все шансы. Оставим все силы на поляне для победы! Наша молодёжка всегда славилась атакующей игрой, в этом году тоже будем стараться показать русский хоккей, — сказал Завгородний в интервью Sport24.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд пройдёт с 26 декабря по 5 января.

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