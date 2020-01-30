Симптомы ОРВИ были обнаружены у игрока клуба «Ценг Тоу» Чэнь Цзымэн, выступающего в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обследование на коронавирус показало отрицательный результат.
Игроку назначено амбулаторное лечение, которое проходит под контролем врача клуба, — говорится в сообщении.
В настоящий момент температурные показатели хоккеистов китайских клубов лиги находятся в пределах нормы. Отмечается, что ВХЛ совместно с клубами и представителями Роспотребнадзора проводят ежедневный мониторинг ситуации.
Ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, вызванной распространением коронавируса, руководством ВХЛ после консультаций с Роспотребнадзором было принято решение о переносе всех «домашних» матчей китайских команд лиги на территорию России, писалNEWS.ru.
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