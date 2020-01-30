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Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, вызванной распространением коронавируса, руководством Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) после консультаций с Роспотребнадзором было принято решение о переносе всех «домашних» матчей китайских команд лиги на территорию России.

В сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР) говорится, что все игроки и сотрудники клуба в обязательном порядке ежедневно обследуются на предмет симптомов ОРВИ, проводится термометрия, результаты передаются в лигу. Китайские...