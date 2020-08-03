Хет-трик Свечникова приблизил команду Панарина к вылету из плей-офф НХЛ

https://static.news.ru/photo/93c112f4-d5b9-11ea-b5cd-fa163e074e61_660.jpg Андрей Свечников Фото: Jaylynn Nash/Icon Sportswire/Global Look Press

Во втором матче квалификационного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников впервые в своей карьере и в истории клуба забросил три шайбы и обеспечил своей команде победу со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

20-летний россиянин открыл счёт в матче на пятой минуте первого периода, а спустя 71 секунду после начала второй двадцатиминутки реализовал численное преимущество, вновь выведя «Каролину» вперёд — 2:1. В обоих случаях Андрей забивал с передач финских легионеров «Харрикейнз» Себастьяна Ахо и Сами Ватанена.

На 13-й минуте выступающий за «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил ответную шайбу, использовав численное преимущество в формате «пять на три». На протяжении большей части встречи один из лучших российских нападающих в НХЛ выходил на лёд в одном звене с соотечественником Павлом Бучневичем и форвардом сборной Швеции Микой Зибанежадом.

Через минуту и 11 секунд после дубля Свечникова «Ураганам» удалось увеличить разрыв в счёте благодаря голу Джордана Мартинука, отправившего третью шайбу в ворота шведского голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста. Окончательно победу «Каролины» закрепила третья шайба Свечникова, заброшенная за 5 минут 58 секунд до финальной сирены. Вновь голевую передачу россиянину сделал Ахо, оформивший в матче ассистентский хет-трик.

В первом поединке этой квалификационной серии плей-офф клубов Восточной конференции НХЛ, проводящих свои матчи в канадском Торонто, «Каролина» также одержала победу (3:2), и теперь для выхода в основной раунд розыгрыша Кубка Стэнли «Харрикейнз» необходимо выиграть у «Рейнджерс» ещё одну встречу. Поскольку все серии квалификации плей-офф НХЛ проводятся до трёх побед.

Третий матч серии состоится 4 августа, и его номинальными хозяевами будет считаться «Нью-Йорк». Если «Рейнджерс» снова проиграют, то Панарин, Бучневич, а также дуэт российских вратарей команды Игорь Шестёркин — Александр Георгиев лишатся возможности продолжить борьбу за Кубок Стэнли в этом сезоне.

В первой встрече «Каролины» и «Нью-Йорка», которая открыла программу матчей рестарта сезона НХЛ после длительной паузы, Свечников и Панарин сделали по одной результативной передаче, писал ранее NEWS.ru.