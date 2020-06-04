Главный тренер Никитин продлил контракт с ХК ЦСКА

https://static.news.ru/photo/3256e964-a646-11ea-890e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Никитин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным и его помощниками.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения со всеми специалистами (Дмитрий Юшкевич, Равиль Якубов, Евгений Корешков, Сергей Наумов, Дмитрий Пирожков) заключено на три сезона.

ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, а также вновь стал Чемпионом России в сезоне 2018/2019. В минувшем сезоне ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, завоевав Кубок Континента им. В.В.Тихонова. В первом раунде плей-офф армейцы превзошли нижегородское «Торпедо», одержав победы во всех четырех матчах.



Главный тренер Никитин помог сборной России победить на зимних Олимпийских играх.

Ранее ЦСКА был в четвёртый раз признан лучшим клубом Европы, писал NEWS.ru