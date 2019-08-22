https://static.news.ru/photo/750797b2-c4ed-11e9-b89c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Крикунов Фото: dynamo_ru/twitter.com

Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче Кубка мэра Москвы над «Витязем» со счётом 4:1.

Начали не очень хорошо, долго входили в игру, пропустили гол. Нахватали много удалений, но во втором периоде прибавили, забили три шайбы, реализовали большинство. Первый матч играли на большой площадке — тренировались на маленьких площадках. Это тоже создавало проблемы, — заявил Крикунов журналистам после матча.

Кроме того, 69-летний наставник рассказал о травме нападающего московского клуба Андре Петерссона.

К сожалению, травму получил Андре Петерссон — получил удар по голове, не очень хорошо себя чувствует, — добавил специалист.

Также наставник «Динамо» рассказал, когда выйдет на площадку нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин.

Послезавтра против «Спартака» он может сыграть, — заключил он.

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