https://static.news.ru/photo/649affec-5d66-11ea-9754-fa163e074e61_660.jpg Гиртс Анкипанс Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Рижский хоккейный клуб «Динамо» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Гиртсом Анкипансом.

Решение было принято в ходе заседания совета и правления клуба, на котором результаты команды в сезоне-2019/20 были признаны неудовлетворительными, сообщает пресс-служба клуба.

Правление должно представить кандидатов на должность наставника команды в течение месяца.

В нынешнем сезоне «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции и не вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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