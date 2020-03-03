Рижский хоккейный клуб «Динамо» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Гиртсом Анкипансом.
Решение было принято в ходе заседания совета и правления клуба, на котором результаты команды в сезоне-2019/20 были признаны неудовлетворительными, сообщает пресс-служба клуба.
Правление должно представить кандидатов на должность наставника команды в течение месяца.
В нынешнем сезоне «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции и не вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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