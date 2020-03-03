Фото: fcpsr.ru

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поднялась на 14 позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает 32-е место с 1527 очками.

Другая россиянка, 25-летняя Екатерина Александрова, потеряла одну строчку и стала 27-й, набрав 1775 очков. В тройке лидеров изменений нет: представительница Австралии Эшли Барти занимает первую позицию в рейтинге (8717). Следом...