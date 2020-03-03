Максим Казанцев принял решение подать в отставку с поста старшего тренера женской сборной России по настольному теннису.
46-летний специалист покинул должность по состоянию здоровья. Федерация настольного тенниса России (ФНТР) приняла отставку на заседании тренерского совета.
Исполняющим обязанности старшего тренера женской сборной до 1 июня 2020 года назначен Андрей Крутов, сообщает пресс-служба ФНТР.
Ранее женская сборная России по настольному теннису в парном разряде завоевала бронзовую награду на Универсиаде, которая проходила в Неаполе (Италия), писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен