Есть контракт: к победе на Олимпиаде российских хоккеистов поведёт Знарок

За несколько месяцев до старта зимней Олимпиады-2022 сборная России наконец-таки определилась с кандидатурой главного тренера. Ставка сделана на проверенного бойца Олега Знарка, который привёл команду к золоту прошлых Игр. Рассказываем, что даст россиянам возвращение специалиста.

Есть контракт

О назначении Знарка было объявлено в пятницу, 24 сентября. Контракт со специалистом заключен на один год. Валерий Брагин, который был предшественником тренера, войдет в его штаб. Финансовые условия соглашения, как это всегда бывает, не разглашаются.

Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске в 2014 году это доказал, — заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Примечательно, что среди успехов Знарка легендарный вратарь назвал мировое первенство семилетней давности, но не упомянул минувшую Олимпиаду. На Играх-2018 в Пхенчхане не было представителей НХЛ, так что победа россиян хоть и была очень важной, но по своей ценности сильно уступает даже ежегодным мировым первенствам.

Член правления ФХР Валерий Каменский рассказал, какая цель будет поставлена перед Знарком. Россияне, которые являются действующими олимпийскими чемпионами, должны будут защитить это звание. По мнению Каменского, победить на Играх, с учетом возвращения на них НХЛовцев будет тяжело, но шансы есть.

Трофейный набор

Знарок — настоящая легенда КХЛ. В лиге он дебютировал в 2008 году, именно тогда она и была основана. Тренер руководил далеко не самой звёздной командой чемпионата — подмосковным ХК МВД. Уже во втором сезоне Знарок сенсационно дошел с клубом до финала Кубка Гагарина, где проиграл казанскому «Ак Барсу». За это впечатляющее достижение специалиста признали лучшим тренером лиги.

После триумфального выступления в сезоне-2009/2010 ХК МВД был расформирован, а Знарок ушел работать в московское «Динамо». Там тренер провел четыре сезона и дважды смог завоевать Кубок Гагарина. Позже он ещё раз стал обладателем трофея вместе с петербургским СКА.

Последним местом работы Знарка был столичный «Спартак». Первый сезон был прерван из-за коронавируса, а во втором красно-белые не смогли преподнести сюрприз. Команда с откровенно слабым составом с восьмого места заползла в плей-офф, где в первом же раунде без шансов проиграла ЦСКА. С 24 марта этого года Знарок был безработным.

Авторитет и опыт

Работа на международном уровне для Знарка привычна и хорошо знакома. С 2006 по 2011 год он возглавлял сборную Латвии, впервые в истории дошел с ней до 1/4 финала чемпионата мира, но по-настоящему успешной для тренера была работа в российской национальной команде.

В 2014 году Знарок привел россиян к победе на чемпионате мира, а затем три раза подряд попадал в призы. Да, от «Красной машины» всегда ждут только победы, но и до тройки сильнейших на мировых первенствах коллектив добирается не всегда.

В 2018 году Знарку доверили возглавлять сборную России на Олимпиаде в Пхенчхане, где команда была безоговорочным фаворитом, но вместе с тем находилась под серьезным эмоциональным прессом. Победа была бы воспринята как должное, а любые медали кроме золотых считались бы катастрофой. Знарок смог правильно настроить хоккеистов и завершить турнир триумфом, хоть и в финале с Германией всё было очень на тоненького.

Об умении мотивировать говорят все, кто работал со Знарком, это достаточно жёсткий, но справедливый тренер. Он также здорово работает над тактикой и действительно обладает авторитетом среди НХЛовцев, многие из которых так или иначе работали под руководством Знарка. Пожалуй, на данный момент лучшего кандидата для сборной России представить трудно.

Женихом дочери Знарка является самый высокооплачиваемый российский хоккеист Артемий Панарин, который открыто критикует руководство родной страны и по сомнительным причинам проигнорировал последний чемпионат мира в Латвии. Присутствие в команде будущего тестя наверняка поможет ему комфортно чувствовать себя в команде и принести ей пользу на Олимпиаде.

На этот раз от сборной России вряд ли будут непременно ждать победы на Олимпиаде, хотя состав можно собрать очень приличный. Возможно статус «тёмной лошадки» сыграет на руку подопечным Знарка, которые мечтают защитить звание Олимпийских чемпионов.