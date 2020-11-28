Экс-жена хоккеиста Зайцева заявила, что впервые за год увидит дочерей

https://static.news.ru/photo/a8400356-325d-11eb-af3f-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Готовцева Фото: margo__ruby/instagram.com

Бывшая жена хоккеиста «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита Готовцева прокомментировала примирение с ним. Экс-супруги судились за право опеки над детьми.

В своём Instagram она поблагодарила всех, кто выражал ей поддержку во время судебного процесса, а также заявила, что пока не готова давать интервью или выкладывать фотографии с детьми.

Впервые за год увидела дочек. Последнее, о чем думала, о фото, телефоне и интервью. Пока не готова, — написала Маргарита.

Готовцева отметила, что у неё «пока что рука не повернётся» показывать своих детей в Instagram.

Слишком много боли и посторонних и слишком мало любви и души… Мы всё исправим и начнём выходить на связь, — заявила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита Готовцева оказалась свидетелем аварии с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек. По её признанию, она находилась буквально через машину от места столкновения.