https://static.news.ru/photo/2ae857c8-d2e6-11e9-ba5a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фёдоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший хоккеист «Детройта» и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе этого клуба Сергей Фёдоров поделился мнением о критике журналиста и писателя Кита Гейва, который в 1990-х годах писал негативные материалы о русских в хоккее.

У меня лично не сложились сразу отношения. С первой игры и с первого месяца. Я ещё тогда не очень говорил по-английски, хотя спустя семь месяцев я всё понял. Когда ты забиваешь, а на следующий день Кит пишет что-то негативное — это вызывало недопонимание. Его негативная рука всегда чувствовалась. И потом мы просто перестали читать, — сказал Федоров на пресс-конференции, посвященной российской премьере документального фильма «Русская пятёрка».

По его мнению еще одного экс-игрока «Детройта» Игоря Ларионова, Кит в итоге смог понять русскую душу. Он считает, что представителям «Русской пятёрки» удалось растопить сердце журналиста.

Когда в команду приходит Фетисов, которому 36,5 лет, неудивительно, что идёт негатив. Мне было 34. Кит не хотел, чтобы русские играли вместе, но нам удалось растопить сердце. Он сумел полюбить хоккей. Когда мы привезли первый раз Кубов Стенли 22 года назад, он понял русскую душу, насколько она богата, — добавил Ларионов.

Премьера картины «Русская пятёрка» состоится в рамках Международного кинофестиваля «Золотой Единорог» 22 сентября в Москве.

Знаменитую «Русскую пятёрку» сформировал главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн, объединив осенью 1995 года в одно звено защитников Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова и форвардов Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Сергея Федорова. Русская пятерка стала одним из лучших звеньев в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и помогла «Детройту» в 1997 году выиграть Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва.

Ранее News.Ru сообщил, что фильм может быть номинирован на премию «Оскар».