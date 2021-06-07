Две шайбы Кучерова помогли «Тампе» в третий раз одолеть «Каролину»

https://static.news.ru/photo/87eda910-c668-11eb-8862-96000091f725_660.jpg Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла дома «Каролину Харрикейнз» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева выиграли со счётом 6:4.

При этом две шайбы в их составе забросил российский легионер Никита Кучеров. Победа позволила «Тампе» увеличить отрыв в серии (3-1). Следующий матч пройдёт в Тампе 8 июня.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 мая в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3 (ОТ). Таким образом, определились все 16 клубов, которые поборются в плей-офф чемпионата. Среди участников 22 россиянина.