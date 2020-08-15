Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от второго поражения

https://static.news.ru/photo/6455fd60-dea4-11ea-babd-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/imago-images.de /Global Look Press

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл и второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:5. Игра прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена».

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в этом поединке на 56-й секунде. В начале второго периода он отличился снова, сравняв счёт (2:2).

После этого «Айлендерс» забросил ещё три шайбы. У победителей голами отличились Ник Ледди, Сэтт Мартин, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. Российский вратарь клуба из Нью-Йорка Семён Варламов совершил 23 сейва.

Ovi x 2 pic.twitter.com/ShuQUGursc — Washington Capitals (@Capitals) August 15, 2020

В активе Овечкина теперь 67 шайб в Кубке Стэнли, что является двадцатым результатом в истории.

В розыгрыше Кубка Стэнли участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что не напрасно боссы НХЛ так долго и упорно боролись за возобновление приостановленного из-за пандемии сезона-2019/20. И пусть возвращения лучших хоккеистов мира на лёд и пришлось ждать более четырёх с половиной месяцев, но оно того стоило. Разработанный сценарий квалификационного раунда стал отправной точкой для множества захватывающих матчей и совершенно непредсказуемых результатов.