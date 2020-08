Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от второго поражения

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в этом поединке на 56-й секунде. В начале второго периода он отличился снова, сравняв счёт (2:2).

You know it's about to get real when Alex Ovechkin ( @ovi8 ) scores less than a minute in... #StanleyCup



: https://t.co/sH1Mm3nOdk @NHLonNBCSports

: https://t.co/8IK1n68JV0 @Sportsnet pic.twitter.com/zI9op4O0ly