Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от второго поражения

После этого «Айлендерс» забросил ещё три шайбы. У победителей голами отличились Ник Ледди, Сэтт Мартин, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. Российский вратарь клуба из Нью-Йорка Семён Варламов совершил 23 сейва.
В активе Овечкина теперь 67 шайб в Кубке Стэнли, что является двадцатым результатом в истории.
В розыгрыше Кубка Стэнли участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что не напрасно боссы НХЛ так долго и упорно боролись за возобновление приостановленного из-за пандемии сезона-2019/20. И пусть возвращения лучших хоккеистов мира на лёд и пришлось ждать более четырёх с половиной месяцев, но оно того стоило. Разработанный сценарий квалификационного раунда стал отправной точкой для множества захватывающих матчей и совершенно непредсказуемых результатов.