Вот уж поистине не напрасно боссы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) так долго и упорно боролись за возобновление приостановленного из-за пандемии сезона-2019/20. И пусть ждать возвращения лучших хоккеистов мира на лёд и пришлось ждать более четырёх с половиной месяцев, но оно того стоило. Разработанный сценарий квалификационного раунда, максимально учитывающий интересы всех клубов (даже тех семи худших, которые справедливо не допустили к рестарту по спортивному принципу), стал отправной точкой для множества захватывающих матчей и совершенно непредсказуемых результатов. NEWS.ru резюмирует итоги первой фазы рестарта сезона в НХЛ и предвкушает основное блюдо под названием розыгрыш Кубка Стэнли.

Тотальный пересмотр табели о рангах

Главное достижение квалификационного раунда — тотальный пересмотр той табели о рангах, которая сложилась в таблице чемпионата НХЛ к середине марта, то есть на момент приостановки сезона. Напомним, что по четыре лучшие команды Восточной и Западной конференций автоматически получили право сыграть в плей-офф, но для них были устроены групповые турниры в один круг с целью определения номера посева в играх на выбывание. Ещё по восемь клубов «Востока» и «Запада» возобновили сезон предварительным раундом плей-офф (пятая команда встретилась с 12-й, шестая — с 11-й и так далее в каждой конференции), в сериях до трёх побед, определяя, кто получит пропуск в основной розыгрыш Кубка Стэнли.

Что в топ-квартетах, что в предварительных играх на вылет наблюдалась примерно одна и та же картина: клубы, изначально стоявшие на более низких местах, принялись в массовом порядке обыгрывать прежних фаворитов. Скажем, на момент длительной паузы в чемпионате верхушка таблицы «Востока» выглядела так: оторвавшийся от преследователей минимум на восемь очков «Бостон Брюинз», затем плотной группой «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». А что получилось после трёх туров группового турнира? В лидеры вышла «Филадельфия», победившая всех соперников, а «Брюинз» с «Кэпиталз» в заключительной встрече выясняли, кому достанется третий и четвёртый номера посева. В итоге бесспорный лидер регулярного допандемического чемпионата «Бостон» оказался худшим в топ-квартете «Востока».

Rich Graessle/Global Look Press

Почти то же самое произошло на «Западе». Прошлогодний обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» свалился с первой мартовской позиции на четвёртую по итогам квалификации, а бонус в виде преимущества своей площадки на всех стадиях плей-офф вплоть до финала конференции разыграли между собой «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». В итоге он достался парням из города казино, хотя клуб на момент приостановки сезона шёл на третьем месте.

А что творилось в квалификационных сериях плей-офф — это же просто пламень на льду! Ровно в половине противостояний (в четырёх из восьми) верх в итоге взяли команды, находившиеся перед паузой в чемпионате за пределами кубковых восьмёрок в своих конференциях. На «Востоке» «Монреаль Канадиенс» (12-е место) сенсационно обыграл «Питтсбург Пингвинз» (5-е), а «Коламбус Блю Джекетс» (9-е) в затяжном триллере из пяти матчей выбил из розыгрыша «Торонто Мэйпл Лифс» (8-е). На «Западе» по полной программе «зажгли» «Чикаго Блэкхокс» (12-е место) и «Аризона Койотис» (11-е), оставившие не у дел «Эдмонтон Ойлерз» (5-е) и «Нэшвилл Предаторз» (6-е) соответственно.

Стоит ли говорить, что такое обилие неожиданных результатов многократно подогрело интерес болельщиков к хоккейному зрелищу, по которому все успели изрядно соскучиться за долгие месяцы вынужденных каникул. И теперь заоблачные рейтинги телетрансляциям матчей основных раундов Кубка Стэнли гарантированы.

Досрочные каникулы для Панарина, Малкина и Бобровского с Дадоновым

Российский легион в лучшей хоккейной лиге мира изначально был обречён понести некоторые потери на стадии квалификации, поскольку во многих сериях клубы, за которые выступают наши хоккеисты, встречались между собой. Значит, кому-то было суждено сойти с дистанции ещё до начала основного плей-офф.

Самой яркой иллюстрацией такого противостояния стала серия на «Востоке» между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард «Ураганов» Андрей Свечников против целой российской диаспоры «рейнджеров» — Артемия Панарина, Павла Бучневича, голкиперов Игоря Шестёркина и Александра Георгиева. Заруба ожидалась знатная, тем более что многие специалисты уже поспешили налепить на Панарина лейбл лучшего российского игрока в НХЛ прямо сейчас.

Однако Артемий после рестарта сезона выглядел бледной тенью самого себя. А российским вратарям толком проявить себя и не дали — почти всю серию отыграл стареющий шведский «Король Хенрик» Лундквист. В итоге горевший куда ярче Свечников с партнёрами абсолютно по делу «вынесли» соперника, отправив группу соотечественников на каникулы.

Артемий Панарин (в центре) Rich Graessle/Global Look Press

В серии «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» в центре внимания была дуэль голкиперов Семён Варламов — Сергей Бобровский. На стороне «Боба» находился ещё и нападающий Евгений Дадонов, однако серьёзную борьбу «Островитянам» «Пантеры» навязать не сумели. Дальше прошла команда Варламова.

Противостояние «Торонто» и «Коламбуса» для российских болельщиков ассоциировалось с дуэлью форварда «Кленовых листьев» Ильи Михеева и защитника «Синих курток» Владислава Гаврикова. Не сказать, что оба были на ведущих ролях в своих командах, но вклад Гаврикова в общий успех «Коламбуса», наверное, был чуть более весомым, чем усилия воспитанника омского «Авангарда» в «Торонто».

А главным разочарованием квалификационного раунда плей-офф НХЛ стала блёклая игра «Питтсбурга» и его лидеров — Сидни Кросби и Евгения Малкина. Российским любителям хоккея можно было бы порадоваться за молодого защитника ЦСКА Александра Романова, подписавшего контракт с «Монреалем», однако в нынешнем сезоне регламент лиги не позволил новичкам выходить на лёд в официальных матчах. Но в любом случае «Канадиенс» пробились в основную сетку плей-офф, а Малкин теперь сыграет за «Пингвинов» только в следующем сезоне.

Овечкин против бывшего тренера, Кучеров с жаждой реванша

Впрочем, горевать по оконфузившимся соотечественникам нашим болельщикам некогда: уже 11 августа стартует полноценный первый раунд плей-офф, в котором тоже будет немало интересных дуэлей. Прежде чем представить их, напомним, что все серии Восточной конференции, как и в квалификации, пройдут в Торонто, а Западной — в Эдмонтоне. А поскольку оба клуба-хозяина площадок уже выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли, все оставшиеся в деле участники плей-офф будут находиться в абсолютно равных условиях, играя на нейтральном льду.

Итак, на «Востоке» образовались следующие пары:

«Филадельфия» — «Монреаль»

«Тампа-Бэй» — «Коламбус»

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс»

«Бостон» — «Каролина»

На «Западе» в стартовом раунде в сериях до четырёх побед встречаются:

«Вегас» — «Чикаго»

«Колорадо» — «Аризона»

«Даллас Старз» — «Калгари Флеймз»

«Сент-Луис» — «Ванкувер Кэнакс»

Безусловно, в Западной конференции будет весьма любопытно наблюдать, как «Колорадо» начнёт свой кубковый путь с российским трио Никита Задоров — Владислав Наместников — Валерий Ничушкин. Или как после невнятного квалификационного «турнира четырёх» постарается вернуться на чемпионские рельсы «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашёвым. Или как помогут «Далласу» справиться с «огненным» клубом из «Калгари» Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Но самое любопытное на старте плей-офф будет происходить всё же на «Востоке». Вот, например, российская «столичная» банда во главе с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым против «Айлендерс», который возглавляет Барри Тротц — творец победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли два года тому назад, — чем не афиша с приставкой «супер»? Не забываем здесь и про Варламова в воротах «Островитян», и про его будущего напарника Илью Сорокина, уже подписавшего контракт с клубом из Нью-Йорка, но пока, как и Романов в Монреале, лишённого возможности сыграть за свою новую команду.

Барри Троц Gregory Fisher/Global Look Press

А противостояние «Тампы-Бэй» и «Коламбуса», сразу отсылающее болельщиков к первому раунду прошлогоднего плей-офф? Тогда Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв, вместе с партнёрами по «Лайтнинг» уверенно выигравшие регулярный чемпионат, были биты дерзкими выскочками в «Синих куртках». И кто-нибудь сомневается, насколько велика мотивация у игроков «Тампы» реваншироваться за провал годичной давности?

А серия «Бостон» — «Каролина», вне всякого сомнения, станет лакомым блюдом для хоккейных гурманов. Дерзкие «Ураганы» во главе со Свечниковым и финским мастером голевого паса Себастьяном Ахо постараются доказать, что авторитетов для них не существует. Так что прошлогоднему финалисту Кубка Стэнли придётся держать ухо востро, чтобы досрочно не лишиться возможности пройти кубковый путь до конца.

Вы ещё не поверили, что в нынешнем необычном плей-офф может случиться всё что угодно? Тогда следите за матчами стартового раунда нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли — россыпь сюрпризов и неожиданных результатов гарантируется!